Rapporti di lavoro

Ceo, ai board più responsabilità nella successione del vertice

Il Board Index di Spencer Stuart evidenzia che solo il 20% delle società ha un piano strutturato e il 39% in caso emergenza

di Cristina Casadei

Lo scorso 15 giugno, i mercati borsistici hanno raccontato di un titolo in picchiata, quello di Renault che ha chiuso la seduta perdendo l’8,7%, e di uno che è volato alla Borsa di Parigi, quello di Kering che ha chiuso la seduta a + 11,8%. Alla base dell’oscillazione che ha fatto bruciare in Borsa alla casa automobilistica cifre a nove zeri, l’annuncio che il car guy, Luca de Meo, artefice della rinascita della casa automobilista francese, avrebbe lasciato il mondo dell’auto per prendere in mano...

