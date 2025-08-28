Assegno d’inclusione, per il rinnovo incontro con i servizi sociali entro 120 giorni
In caso di mancato rispetto dell’obbligo assegno sospeso a decorrere dal mese successivo
Ricevute le prime 18 mensilità dell’Assegno di inclusione (Adi), i nuclei familiari interessati devono presentare domanda di rinnovo per gli ulteriori periodi di erogazione, della durata di 12 mesi. La domanda va trasmessa sul portale istituzionale dell’Inps, anche tramite Caf o Patronati.
Grazie al decreto ex Ilva (articolo 10-ter del Dl 92/2025, convertito dalla legge 113/2025), in via eccezionale, per l’anno 2025, non vi sarà la sospensione di un mese prevista dal decreto Lavoro (articolo 3, comma...
