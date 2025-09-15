Assunzione di un cittadino ucraino: serve il permesso di soggiorno?

La domanda Un cittadino ucraino, per essere assunto in Italia, deve essere in possesso di un permesso di soggiorno?

La risposta richiederebbe la verifica della situazione effettiva del lavoratore, nonché degli eventuali documenti di cui è in possesso. Infatti, in linea generale, per assumere un cittadino straniero extra-UE è necessario che questi sia titolare di un permesso di soggiorno che autorizzi l’attività lavorativa. Senza tale titolo, il rapporto di lavoro non può essere instaurato regolarmente.

Tuttavia, nel caso dei cittadini ucraini si è introdotta una disciplina eccezionale, conseguente all’invasione...