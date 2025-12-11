Autoliquidazione Inail con aliquote provvisorie più favorevoli
L’istituto ha pubblicato le istruzioni per determinare il premio e ha messo a disposizione le basi di calcolo
Con due note operative del 10 dicembre (protocollo 10896 e 10899), l’Inail fornisce indicazioni in merito alla messa a disposizione, per aziende e intermediari, delle basi di calcolo e degli elementi necessari alla determinazione del premio per assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali in vista delle prossime scadenze. Infatti il 16 febbraio 2026 scadrà il temine per il versamento del saldo del premio sulle retribuzioni del 2025 e il versamento dell’acconto per l’anno 2026, mentre...