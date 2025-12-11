Autoliquidazione Inail con aliquote provvisorie più favorevoli

Con due note operative del 10 dicembre (protocollo 10896 e 10899), l’Inail fornisce indicazioni in merito alla messa a disposizione, per aziende e intermediari, delle basi di calcolo e degli elementi necessari alla determinazione del premio per assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali in vista delle prossime scadenze. Infatti il 16 febbraio 2026 scadrà il temine per il versamento del saldo del premio sulle retribuzioni del 2025 e il versamento dell’acconto per l’anno 2026, mentre...

Continua a leggere NT+ Lavoro Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuslavoristica

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Guida al Lavoro digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi