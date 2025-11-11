Contenzioso

Avvocati, pensione in base al reddito effettivamente rivalutato

Se sono stati versati contributi in misura parziale in ragione di una minore percentuale di rivalutazione, questa è quella da considerare

di Silvano Imbriaci

Il tema affrontato dall’ordinanza 29042/2025 della Cassazione riguarda gli effetti dell’applicazione dei criteri di prima rivalutazione dei redditi professionali ai fini del calcolo del trattamento pensionistico di vecchiaia e della dinamica contributiva previsti dagli articoli 10 e 11 della legge 576/1980 (riforma del sistema previdenziale forense).

Un primo profilo riguarda le modalità di applicazione della rivalutazione dei redditi (articolo 16, comma 1 e articolo 27, comma 4, della stessa legge...

