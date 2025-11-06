Badge di cantiere con codice anticontraffazione
Il decreto legge sicurezza sul lavoro potenzia lo strumento già utilizzato in edilizia
Introduzione di un nuovo badge di cantiere per le imprese che operano in appalto e subappalto nei cantieri edili, pubblici o privati, nonché negli ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato, che saranno individuati da un apposito decreto ministeriale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. È una delle disposizioni introdotte dal decreto legge 159/2025 (sicurezza sul lavoro), in vigore dal 31 ottobre.
In realtà non si tratta di una novità assoluta, in quanto attualmente...