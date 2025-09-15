Bando Start Up, contributi per l’avvio di nuove imprese varesine
Con una dotazione finanziaria pari a 85mila euro, l’obiettivo è incoraggiare l’autoimprenditorialità
L’opportunità
La Camera di Commercio di Varese, nell’ambito della Missione “Nuove Generazioni” e del progetto Formazione Lavoro per il 2025, promuove un’iniziativa dedicata a giovani imprenditori e aspiranti tali. Con una dotazione finanziaria pari a 85.000 euro, il bando intende sostenere la nascita e lo sviluppo di nuove imprese, incoraggiando l’autoimprenditorialità come alternativa di ingresso nel mondo del lavoro e rafforzando le competenze gestionali dei partecipanti. L’obiettivo è duplice:
• da un lato facilitare...