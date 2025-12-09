Carriera, un lavoratore su quattro non riesce a vedere opportunità
Per il report People at work la media Ue si ferma al 17%: l’Italia ha la quota più alta di persone che parlano di ostacoli nei percorsi professionali
Quando si parla di carriera la nota positiva è che «si sia tornati a fare dei ragionamenti e che nelle aziende si stia lavorando molto su questo tema - dice Elena Falconi, hr director southern Europe di Adp -. Nella discussione entrano però luci e ombre: da un lato c’è il ritrovato slancio dei lavoratori che desiderano fare un percorso di crescita, dall’altro ci sono gli ostacoli. E su questi le persone hanno idee chiare». Nel nostro Paese, quello più alto da saltare è la mancanza di opportunità ...