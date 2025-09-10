Welfare

Carta dedicata a te, disponibili per i Comuni gli elenchi dei beneficiari

Le amministrazioni dovranno convalidarli verificando la residenza dei beneficiari ed eventuali incompatibilità alla percezione del beneficio

di Marco Poli

Aperto nell’applicativo web dedicato ai Comuni il servizio in cui Inps ha inserito le liste dei beneficiari per l’erogazione del contributo denominato “Carta Dedicata a te”, individuati in base ai dati in suo possesso e ai criteri contenuti nel decreto interministeriale 30 luglio 2025. Lo ha comunicato l’istituto di previdenza con il messaggio 2623/2025.

La Carta dedicata a te è uno strumento tramite il quale viene riconosciuto un importo di 500 euro ai nuclei familiari con Isee non superiore a 15mila...

