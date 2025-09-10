Carta dedicata a te, disponibili per i Comuni gli elenchi dei beneficiari

Aperto nell’applicativo web dedicato ai Comuni il servizio in cui Inps ha inserito le liste dei beneficiari per l’erogazione del contributo denominato “Carta Dedicata a te”, individuati in base ai dati in suo possesso e ai criteri contenuti nel decreto interministeriale 30 luglio 2025. Lo ha comunicato l’istituto di previdenza con il messaggio 2623/2025.

La Carta dedicata a te è uno strumento tramite il quale viene riconosciuto un importo di 500 euro ai nuclei familiari con Isee non superiore a 15mila...