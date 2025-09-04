Chat aziendali e chat private tra lavoratori: regole, controlli e limiti a confronto

L'utilizzo crescente delle chat, sia aziendali sia private, sta trasformando le modalità di comunicazione nei luoghi di lavoro e pone nuove sfide interpretative in tema di controllo dei contenuti e rispetto della normativa sulla privacy. Questo contributo analizza la gestione e l'uso delle chat su piattaforme ufficiali e dispositivi personali, chiarendo le principali differenze tra i due contesti e illustrando diritti, limiti e responsabilità di datori di lavoro e lavoratori alla luce dello Statuto dei lavoratori, del GDPR e della giurisprudenza più recente. Vengono inoltre offerte indicazioni operative per la redazione di policy aziendali, la regolamentazione dei controlli e la prevenzione di rischi disciplinari e sanzionatori, fornendo strumenti pratici per un utilizzo sicuro e conforme delle chat in ambito aziendale.