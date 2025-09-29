Compensazioni, crediti per gli importi versati in linea con la Cu
Il trattamento integrativo per il lavoro notturno e straordinario nel turismo e il bonus Natale versati dal sostituto indicati nel 770/2025 devono corrispondere a quelli riportati nella Cu
Come ogni anno, un quadro particolarmente ricco di dati e complesso da compilare del modello 770 è sicuramente l’SX, che contiene il riepilogo delle compensazioni effettuate nel 2024. In questo prospetto trovano spazio le seguenti informazioni: il credito 2023 derivante dalla precedente dichiarazione (modello 770/2024) con il suo utilizzo in compensazione esterna, tramite il modello di pagamento F24, entro la data di presentazione di questa dichiarazione; i crediti sorti nel corso del periodo d’imposta...