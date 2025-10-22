Con l’automazione a rischio 10,5 milioni di lavoratori italiani
Più esposti all’AI gli addetti con bassa istruzione e qualifica, donne, anziani, manifattura e logistica
L’intelligenza artificiale è già realtà nel mondo del lavoro. Oggi circa 10,5 milioni di lavoratori italiani sono altamente esposti ai rischi dell’automazione, in particolare tra le professioni meno qualificate come artigiani, operai e impiegati d’ufficio. Tuttavia, l’Ia non si limita a sostituire attività esistenti: sta creando nuove opportunità di impiego specializzato per profili come data scientist, ingegneri di machine learning, esperti di sicurezza informatica. E potrebbe contribuire a compensare...
Piano strategico per il mercato del lavoro italiano: analisi delle sfide e proposte operative
di Vincenzo Silvestri - Presidente Fondazione Consulenti per il lavoro