Rapporti di lavoro

Consulenti del lavoro, al via la Convention 2025 di Napoli

Da oggi a sabato 25 ottobre tre giorni di lavori in occasione del 60° anniversario del Consiglio nazionale

di M.Piz.

Prende il via oggi, giovedì 23 ottobre, alla Stazione Marittima di Napoli la Convention 2025 dei consulenti, destinata quest’anno a celebrare i 60 anni del Consiglio nazionale. Si tratta di una tre giorni di confronti e approfondimenti dedicati al futuro della professione, alle opportunità della digitalizzazione ma anche all’inclusione lavorativa dei detenuti, con la partecipazione di esponenti delle istituzioni e del mondo del lavoro.

Se la prima giornata dei lavori 2025 sarà dedicata a un confronto...

Gli ultimi contenuti di Rapporti di lavoro