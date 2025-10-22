Rapporti di lavoro

Lavoratori imbarcati non marittimi: obbligo di comunicazioni UniMare

Tutte le vicende relative all’instaurazione e alla cessazione del rapporto di lavoro del personale imbarcato vanno rese note indipendentemente dal suo status professionale

di Marcello Mello

Con il messaggio 3129 del 21 ottobre 2025, l’Inps torna sul tema delle comunicazioni UniMare, già affrontato con il messaggio 2669 del 15 settembre 2025, fornendo ulteriori precisazioni in merito agli adempimenti degli armatori e all’ambito di applicazione per i lavoratori non marittimi imbarcati per servizio delle navi.

Si tratta, in particolare, ...

