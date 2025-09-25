Congedo parentale: legittimo il licenziamento di chi ne abusa

Il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno alla maternità e paternità tutela non solo la maternità naturale, e quindi le donne, ma anche situazioni indipendenti riferibili alla paternità. Il presupposto dei diritti riconosciuti al padre, tuttavia, è che la loro protezione assolva alle esigenze del bambino e, in particolare, a quelle di carattere relazionale e affettivo collegate allo sviluppo della personalità del piccolo.

Ciò premesso, per la Corte di cassazione...