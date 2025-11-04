Licenziato l’autista finto malato

La fattispecie esaminata dalla sentenza del Tribunale di Verona 523/2025 è quella di un lavoratore con mansioni di autista che, a seguito di incidente stradale occorso in occasione extra-lavorativa, ha subito la sospensione della patente per guida in stato di ebbrezza. Terminata la fruizione di un periodo di ferie, si è assentato per malattia per diversi mesi, adducendo di aver riportato, a causa dell’incidente, un violento urto al ginocchio sfociato in una grave artroscopia.

La datrice di lavoro, ...