Rapporto di lavoro sportivo, regime di esenzione e applicazione dello ius superveniens
Il punto è stato chiarito dalla Sezione Lavoro della Cassazione con l’ordinanza 28325/2025
La Sezione Lavoro della Cassazione con l’ordinanza 28325/2025 in commento chiarisce l’ambito di applicazione dei rapporti di lavoro sportivo cui si applica l’esenzione contributiva in sanatoria prevista dall’articolo 35 comma 8 quater del d.lgs. 36/2021 di più generale riforma della materia.
La pronuncia della Cassazione desta interesse in quanto per...
