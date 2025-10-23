Rapporti di lavoro

Consulenti del lavoro, in 60 anni ruolo sociale, competenza e formazione

A Napoli la categoria celebra il traguardo raggiunto e riflette sulle sfide del prossimo futuro

di Mauro Pizzin

Il 23 ottobre ha preso il via, alla Stazione Marittima di Napoli, con un confronto interno alla categoria, la Convention dei consulenti del lavoro, una tre giorni destinata a celebrare i 60 anni del Consiglio nazionale, con un focus significativo sul futuro degli studi professionali nell’era dell’intelligenza artificiale, e che si chiuderà il 25 ottobre con l’intervento del ministro del Lavoro Marina Calderone.

«In questi giorni dedicheremo ampio spazio al futuro della professione e degli studi professionali...

Correlati

Diversificazione e innovazione nel futuro dei consulenti

Gli ultimi contenuti di Rapporti di lavoro