Contro i divari lavorativi centrale la conciliazione

Un altro tema sensibile affrontato a Napoli è stato quello del divario di genere e generazionale, che tocca anche il mondo delle professioni. Il contesto è stato evidenziato dal presidente dell’Adepp, Alberto Oliveti, che ha ricordato come «mediamente una professionista guadagna il 40% in meno degli uomini, un professionista o una professionista al Sud circa il 40% in meno che al Nord, e un professionista under 30 un terzo in meno dei colleghi over 50».

Per la deputata Marta Schifone, responsabile...