Rapporti di lavoro

Verifica di congruità solo per le opere svolte in cantiere

Escluse dal Durc di congruità le altre attività, anche se connesse alla fornitura delle opere

di Camilla Nannetti

Con l’interpello 4/2025, il ministero del Lavoro è intervenuto sull’ambito di applicazione della verifica di congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili (cosiddetto Durc di congruità) con una nota che ricompone alcuni dei rilevanti nodi in questa materia. In caso di appalti edili, l’impresa committente ha l’obbligo di ottenere la dimostrazione che l’importo di manodopera necessario alla realizzazione dell’opera sia congruo secondo i parametri dettati dal...

