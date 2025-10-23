Diversificazione e innovazione nel futuro dei consulenti

Sono oltre 26mila i consulenti del lavoro attivi in Italia; in crescita del 33% negli ultimi 25 anni anche grazie al forte incremento della presenza femminile (da settemila a quasi 12mila). La fotografia di una categoria professionale a disoccupazione zero e che punta a crescere ancora anche grazie alla diversificazione dei servizi e all’innovazione tecnologica è stata fornita dall’indagine sull’Evoluzione della professione del consulente del lavoro, realizzata dalla Fondazione Studi e presentata...

Continua a leggere NT+ Lavoro Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuslavoristica

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Guida al Lavoro digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi