Diversificazione e innovazione nel futuro dei consulenti
La categoria conta su oltre 26mila professionisti. In crescita i volumi d’affari e le aggregazioni
Sono oltre 26mila i consulenti del lavoro attivi in Italia; in crescita del 33% negli ultimi 25 anni anche grazie al forte incremento della presenza femminile (da settemila a quasi 12mila). La fotografia di una categoria professionale a disoccupazione zero e che punta a crescere ancora anche grazie alla diversificazione dei servizi e all’innovazione tecnologica è stata fornita dall’indagine sull’Evoluzione della professione del consulente del lavoro, realizzata dalla Fondazione Studi e presentata...
L'intelligenza artificiale entra (davvero) in fabbrica e in ufficio
a cura di Area Innovazione e AI – StanchiStudioLegale & Partners
Il nuovo ecosistema normativo dell'intelligenza artificiale
a cura Area Innovazione e AI – StanchiStudioLegale & Partners
L'AI nei luoghi di lavoro, gli obblighi per le imprese
a cura di Area Innovazione e AI –StanchiStudioLegale & Partners