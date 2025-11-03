Consulenti del lavoro: Ddl di Bilancio positivo, ma migliorabile su alcuni punti
Ampliare i destinatari dell’imposta al 5% sui rinnovi contrattuali, limitare il divieto di compensazione trasversale, estendere il maxiammortamento ad autonomi e liberi professionisti
Un giudizio complessivamente positivo sul disegno di legge di Bilancio quello espresso il 3 novembre dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro nel corso dell’audizione presso le commissioni Bilancio di Camera e Senato.
Su alcune misure riguardanti lavoro, previdenza e fisco, però, la categoria ha evidenziato opportunità di miglioramento...