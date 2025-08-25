Contratto di agenzia, rassegna di giurisprudenza

Agenzia (rapporto di) – Risoluzione del rapporto da parte dell'agente – Generica turbativa della relazione contrattuale – Giusta causa – Insussistenza Corte App. Trento 16 gennaio 2025, n. 16 – Pres. e rel. Cingano

Agenzia (rapporto di) – Risoluzione del rapporto da parte dell'agente – Modesta omissione contributiva – Giusta causa – Insussistenza Corte App. Napoli 16 aprile 2025, n. 1492 – Pres. Catalano – Rel. Amarelli



Una omissione contributiva di modesto valore non costituisce inadempimento di gravità tale da intaccare irrimediabilmente il vincolo fiduciario che qualifica il contratto di agenzia; non è dunque tale da legittimare il recesso per giusta causa di parte agenziale (fattispecie in cui l'importo contributivo non versato risultava pari a circa 4.300,00 euro, somma che la preponente aveva in larga parte provveduto a versare dopo l'intervenuta cessazione del rapporto. La Corte d'Appello, in totale conferma della sentenza di 1mo grado, ha ritenuto che una tal fattualità – sfrondata dalle altre ragioni dedotte, risultate infondate – non potesse legittimamente fondare il recesso in tronco dell'agente)