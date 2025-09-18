Corso per avvocati specialisti del lavoro, pubblicato il bando di partecipazione

Finalmente, dopo anni di battaglie, impegno e fatica, ci siamo arrivati. Parte il 20 ottobre prossimo il primo corso biennale per avvocati abilitato dal ministero della Giustizia, con un provvedimento del 21 luglio 2025, al conseguimento del titolo di avvocato/a specialista in Diritto del lavoro e della previdenza sociale.

Lo organizza la Scuola nazionale di alta formazione e specializzazione in diritto del lavoro, sindacale e della previdenza sociale “Boneschi-Del Punta”, istituita da Agi - Avvocati...