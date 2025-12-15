Cultura Cresce: un’opportunità per lo sviluppo delle imprese culturali e creative nel Mezzogiorno
L’opportunità
Il Ministero della Cultura, attraverso il Programma Nazionale Cultura 2021-2027, promuove un intervento di grande rilevanza strategica per sostenere lo sviluppo dell’ecosistema culturale delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
L’avviso pubblico Cultura Cresce, relativo alla priorità 1 del Programma Nazionale “Ampliamento dell’accesso al Patrimonio Digitale e rafforzamento della competitività delle imprese culturali e creative”, pone le basi dalla considerazione...