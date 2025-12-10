Poker di bonus per l’occupazione
Nella bozza del Dl milleproroghe estesi al 2026 gli incentivi per autoimpiego, giovani, donne e Zes Mezzogiorno
Si estendono al 2026 gli incentivi per un pacchetto di misure: dall’autoimpiego nei settori strategici, ai bonus per l’assunzione di giovani, di donne o nella Zes per il Mezzogiorno.
Nella bozza del Dl milleproroghe vengono prorogati al 2026 gli incentivi per quattro misure del ministero del Lavoro (si veda «Il Sole-24 ore» del 9 dicembre). Iniziamo dai disoccupati con meno di 35 anni: slitta di un anno, al 31 dicembre 2026, la scadenza (a decorrere dal 1° luglio 2024) per l’avvio di un’attività nei...