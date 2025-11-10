Dal 2026 obbligatorio il conguaglio delle prestazioni per marittimi e aviazione
L’Inps: nel caso di prestazioni diverse dalla malattia andrà utilizzato il metodo dell’anticipo da parte del datore di lavoro
Con il messaggio 3368 del 10 novembre 2025 l’Inps conferma che dal mese di gennaio 2026 la gestione delle prestazioni diverse dalla malattia per il personale marittimo e dell’aviazione civile dovrà avvenire obbligatoriamente attraverso il metodo dell’anticipo da parte dal datore di lavoro con relativo conguaglio contributivo.
L’istruzione fornita dall...
Correlati
Messaggio