Dal 9 agosto nuove tutele per i lavoratori con malattie oncologiche

Secondo una stima della Associazione italiana registri tumori, nel corso della vita un uomo su due e una donna su tre si ammaleranno di tumore. Una situazione non rassicurante, parzialmente mitigata da un’altra analisi che registra, negli ultimi anni, un incremento sostanziale delle aspettative di vita a cinque anni dalla diagnosi. Alle malattie oncologiche si aggiunge il fenomeno, non meno grave e rilevante (ma spesso disconosciuto), delle malattie croniche e invalidanti.

Le conseguenze per il mondo...