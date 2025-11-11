Dimissioni di fatto, il termine è quello del contratto collettivo nazionale
Il Tribunale di Milano ha confermato che i 15 giorni introdotti dalla legge 203/2024 si applicano solo se manca la previsione contrattuale
Il testo di legge sulle dimissioni di fatto è inequivocabile nello stabilire che il termine di riferimento è quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro, mentre il termine legale di 15 giorni opera solo in mancanza di previsione contrattuale.
Si esprime così il Tribunale di Milano con la sentenza 4953/2025 del 29 ottobre, in cui affronta in modo specifico e diretto il tema dell’applicazione della norma sulle dimissioni di fatto contenuta nell’articolo 26, comma 7-bis, del Dlgs 151...