Dipendenti all’estero, nel Tfr retribuzione variabile e benefit alloggio e auto
Secondo la Cassazione in mancanza di una contrattazione derogatoria nella maturazione incidono anche queste voci
Fanno maturare il Tfr anche i trattamenti estero, l’alloggio e l’auto concessi dal datore di lavoro al proprio dipendente.
La Cassazione, con ordinanza 2489/2025, conferma i criteri di maturazione del trattamento di fine rapporto secondo quanto previsto dall’articolo 2120 del codice civile soffermandosi sull’incidenza dei benefit. Detta norma prevede che in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il lavoratore dipendente ha diritto ad un trattamento di fine rapporto che si calcola...
