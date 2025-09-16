Lavoratori disabili, congruità del comporto rimessa al giudice nazionale

Per la Corte di giustizia europea non è (astrattamente) in contrasto con la Direttiva europea 2000/78/CE e non è discriminatoria dei lavoratori disabili una normativa nazionale (nella specie il Ccnl Commercio) che prevede una conservazione del posto di lavoro per malattia di 180 giorni al quale può aggiungersi, in taluni casi e su richiesta del lavoratore, un periodo di aspettativa e non rinnovabile di 120 giorni. Tuttavia, questa normativa, seppur non specifica per i portatori di handicap (nel significato...

