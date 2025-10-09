Dirigenti industria, l’indennità supplementare non è soggetta a contributi
Per la Cassazione non rientra nell’imponibile non avendo natura risarcitoria e non essendo finalizzata a compensare la perdita di retribuzione
L’indennità supplementare non rientra nell’imponibile contributivo, avendo natura risarcitoria e non essendo finalizzata a compensare la perdita di retribuzione.
Così la Corte di cassazione, con la sentenza 26757/2025 del 5 ottobre.
Il caso trae origine dal ricorso dell’Inps, che pretendeva di assoggettare a contribuzione l’indennità supplementare prevista...
