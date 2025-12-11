Dirigenti industria, il momento del conguaglio annuale del TMCG

Le aziende industriali si preparano alla verifica annuale del Trattamento Minimo Complessivo di Garanzia (TMCG) spettante ai dirigenti. Novità importanti per 2025 e 2026 con incrementi significativi della soglia minima

Anche quest'anno è arrivato il periodo in cui le imprese del settore industriale con dirigenti alle proprie dipendenze devono occuparsi del conguaglio relativo al TMCG (Trattamento Minimo Complessivo di Garanzia). Questo strumento contrattuale garantisce una soglia minima retributiva per ciascun dirigente. L'ultimo rinnovo contrattuale ha portato novità rilevanti: un incremento progressivo del parametro per gli anni 2025 e 2026.

Il riferimento retributivo

La definizione annuale del TMCG rappresenta la forma di compensazione...