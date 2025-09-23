Entro 10 anni via dal lavoro 6,1 milioni di persone
Secondo l’Inapp entro il 2060 la popolazione tra 20 e 64 anni calerà del 34%. Al 2040 la spesa pensionistica salirà dal 15,3% al 17,1% del Pil
Dal lavoro alla produttività, agli anziani: l’Italia è già dentro una trasformazione demografica senza precedenti. Nei prossimi 10 anni, è l’allarme lanciato dal presidente dell’Inapp, Natale Forlani, nel corso di un’audizione il 23 settembre dinnanzi alla Commissione parlamentare d’inchiesta sugli effetti legati alla transizione demografica, presieduta da Elena Bonetti, usciranno dal lavoro circa 6,1 milioni di italiani: «Un vero e proprio esodo generazionale - ha spiegato Forlani - che rischia ...