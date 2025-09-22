Ferie: disciplina giuridica tra esigenze aziendali e diritti del lavoratore

Le ferie collettive e le ferie forzate rappresentano due modalità di gestione del diritto al riposo dei lavoratori, con differenze sostanziali sotto il profilo normativo e giurisprudenziale. Si analizzano in chiave giuridica, le differenze tra ferie collettive e ferie forzate, soffermandosi sugli aspetti normativi, sui diritti dei lavoratori e sulle prerogative organizzative delle imprese. Partendo dall'esame della normativa italiana e delle prassi contrattuali, si mettono in evidenza le criticità connesse all'imposizione unilaterale delle ferie, la rilevanza del ruolo sindacale e l'importanza del bilanciamento tra interesse datoriale e tutela del lavoratore. Si mira ad offrire una riflessione sistematica sul tema, concludendo sull'esigenza di garantire un approccio equo e conforme ai principi costituzionali e comunitari in materia di diritto al riposo.