Il capo del personale accelera sull’inclusione

I direttori delle risorse umane accelerano sulle pratiche di D&I, diversity and inclusion. A dirlo è una ricerca internazionale sul tema realizzata da Cegos Group in 10 Paesi in Europa, America Latina e Asia, tra cui l’Italia. Sono stati coinvolti 5.537 dipendenti e 438 direttori hr di imprese private o organizzazioni pubbliche con più di 50 dipendenti.

Nella media internazionale 8 manager su 10 (sono 7 in Italia) spiegano che la loro azienda intende proseguire o accelerare gli sforzi in questo...