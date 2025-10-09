Esenti Iva i rimborsi per permessi retribuiti dei lavoratori eletti in cariche amministrative
Secondo le Entrate restano esclusi dal campo di applicazione dell’imposta perché non costituiscono prestazioni di servizi a titolo oneroso
L’agenzia delle Entrate, con risposta ad interpello 261/2025 del 9 ottobre, fornisce chiarimenti in materia di Iva riguardo ai rimborsi che gli enti pubblici erogano ai datori di lavoro per i permessi retribuiti concessi ai dipendenti che svolgono un mandato amministrativo o elettivo. Il nodo centrale della questione è stabilire se tali rimborsi configurino un’operazione imponibile ai fini Iva, alla luce dell’abrogazione del comma 35 dell’articolo 8 della legge 67/1988, disposta dall’articolo 16-...
Correlati
Altri provvedimenti