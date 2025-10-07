Evasione contributiva dopo il D.L. 19/2024: fine degli automatismi e centralità della prova

Il Decreto-Legge 19/2024, convertito dalla Legge 56/2024, cambia profondamente le regole sulle sanzioni per evasione contributiva.

Non basta più una semplice irregolarità formale per parlare di evasione: ora, gli organi di vigilanza devono dimostrare tre elementi precisi e insieme presenti per poter contestare l'evasione contributiva. Devono provare che la denuncia è stata omessa o non veritiera, che il datore di lavoro aveva la chiara intenzione di non versare i contributi e che c'è stato un vero occultamento della base imponibile. In questo modo, il datore di lavoro non deve più provare la propria buona fede: spetta invece agli enti accertatori dimostrare l'illecito. L'articolo esamina come questa riforma superi i vecchi automatismi basati sulle presunzioni, promuova la trasparenza negli adempimenti e cambi il modo in cui vengono svolti i controlli, influenzando anche casi particolari come la contribuzione virtuale.