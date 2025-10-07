ApprofondimentoContenzioso

Evasione contributiva dopo il D.L. 19/2024: fine degli automatismi e centralità della prova

di Giuseppe Barbera e Attilio Romano

N. 38

Il Decreto-Legge 19/2024, convertito dalla Legge 56/2024, cambia profondamente le regole sulle sanzioni per evasione contributiva.

Non basta più una semplice irregolarità formale per parlare di evasione: ora, gli organi di vigilanza devono dimostrare tre elementi precisi e insieme presenti per poter contestare l'evasione contributiva. Devono provare che la denuncia è stata omessa o non veritiera, che il datore di lavoro aveva la chiara intenzione di non versare i contributi e che c'è stato un vero occultamento della base imponibile. In questo modo, il datore di lavoro non deve più provare la propria buona fede: spetta invece agli enti accertatori dimostrare l'illecito. L'articolo esamina come questa riforma superi i vecchi automatismi basati sulle presunzioni, promuova la trasparenza negli adempimenti e cambi il modo in cui vengono svolti i controlli, influenzando anche casi particolari come la contribuzione virtuale.

Il quadro normativo pre-riforma: la sottile linea tra omissione ed evasione.

Prima dell'intervento del D.L. 19/2024, la distinzione tra omissione ed evasione contributiva era fonte di costante incertezza. Ai sensi dell'art. 116, c. 8, L. 388/2000:

  • l'omissione contributiva (lett. a) si configurava in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi il cui ammontare era rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie. In sostanza, si trattava di un inadempimento trasparente, in cui il debito era palese;
  • l'evasione contributiva (lett. b) era connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, con l'intenzione di non versare i contributi occultando rapporti di lavoro o retribuzioni.

La giurisprudenza di legittimità aveva consolidato un orientamento secondo cui l'omessa o infedele denuncia mensile all'INPS (UniEmens) integrava di per sé l'ipotesi di evasione, facendo...

Argomenti

I punti chiave

  1. Il quadro normativo pre-riforma: la sottile linea tra omissione ed evasione.
  2. La riforma del D.L. 19/2024: l'intenzione specifica e l'occultamento come nuovi pilastri dell'evasione
  3. La condotta materiale (l'elemento oggettivo)
  4. L'occultamento come strumento (elemento strumentale)
  5. L'impatto della nuova definizione
  6. L'inversione dell'onere probatorio
  7. La trasparenza complessiva come prova a favore del contribuente
  8. Regolare tenuta della documentazione obbligatoria
  9. Presentazione delle denunce periodiche
  10. La trasparenza verso l'amministrazione finanziaria
  11. L'impatto della riforma sull'attività ispettiva
  12. I nuovi strumenti a supporto dell'azione ispettiva
  13. L'impatto sulla "contribuzione virtuale" nel settore edile: un caso emblematico
  14. Un primo caso pratico: ferie eccedenti
  15. Un secondo caso pratico: il superamento della percentuale di lavoratori a tempo parziale.
  16. Conclusioni

