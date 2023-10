Ferie a ore vietate: da riaccreditare se utilizzate di Antonella Iacopini

L’ispettore del lavoro può disporre il ripristino del periodo di riposo del dipendente









Non possono essere fruite a ore le ferie annuali retribuite, che costituiscono un diritto irrinunciabile, riconosciuto al lavoratore dalla Costituzione (articolo 36, comma 3), la cui ratio risiede nell’esigenza di garantire tempi necessari per il recupero delle energie indispensabili alla tutela dell’integrità fisica, psicologica e di salute.

Tale principio si rinviene sia nel Codice civile (articolo 2109), che prevede il diritto a un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, la cui durata è stabilita dalla legge, dagli usi o secondo equità, sia nell’articolo 10 del Dlgs 66/2003, con cui è stabilito che il lavoratore ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite, non inferiore a quattro settimane, che vanno godute per almeno due settimane consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei diciotto mesi successivi all’anno di maturazione.

Tutte le fonti normative citate fanno riferimento a periodi e settimane, mai al concetto di fruizione oraria. Il divieto di fruizione delle ferie a ore si evince, quindi, sia dal dato letterale delle norme, sia dalle finalità, secondo giurisprudenza consolidata, del recupero delle energie psicofisiche e della possibilità di dedicarsi alle relazioni familiari/sociali. Obiettivi che non è possibile soddisfare qualora si accetti il frazionamento delle ferie a ore. I riposi giornalieri goduti in maniera frazionata a ore rientrano piuttosto nel concetto dei permessi retribuiti o delle ex festività.

Nella prassi, tuttavia, risulta piuttosto frequente la fruizione, errata, delle ferie a ore. Situazione che, peraltro, consente al datore di lavoro di far smaltire l’arretrato di ferie maturate senza rinunciare alla prestazione quotidiana del lavoratore in azienda, evitando al contempo di incorrere nella sanzione per il mancato godimento dei periodi di ferie legali.

Lo stesso Ispettorato del lavoro, esemplificando i casi in cui utilizzare il provvedimento di disposizione previsto dall’articolo 14 del Dlgs 124/2004, nella nota 4539/2020 contempla anche l’ipotesi delle ferie a ore quale modalità non consentita dalla legge o dalla contrattazione collettiva. In particolare, l’Inl individua la possibilità di disporre al datore di lavoro il riaccredito delle ferie concesse a ore nel relativo contatore per il ripristino della regolarità. Operativamente, per un completo riordino della posizione del lavoratore, le ore di assenza, precedentemente imputate a ferie, a parere di chi scrive, potranno essere giustificate con eventuali Rol/permessi personali, la cui fruizione è prevista a ore, che andranno scalati dal relativo contatore.

È il caso di ricordare che, se il datore di lavoro ripristina la regolarità ottemperando al provvedimento di disposizione, impartito dall’ispettore, non incorre in alcuna sanzione. Diversamente, la mancata osservanza entro il congruo tempo concesso per l’adempimento, comporta l’irrogazione di una sanzione amministrativa di 1.000 euro.

Le considerazioni esposte non impegnano l’amministrazione di appartenenza dell’autore