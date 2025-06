Partecipare per cambiare, la nuova legge sulla partecipazione e le sfide del futuro

La legge sulla partecipazione segna il discrimine tra il passato ed il futuro delle regole del lavoro nell'impresa, favorendo l'avvio di una stagione di dialogo tra persone e imprenditori a favore della creazione di ambienti organizzativi moderni, coinvolgenti, con politiche remunerative accattivanti. Iniziative capaci di valere come leva di attrazione e trattenimento delle risorse, in un'epoca caratterizzata da elevato turnover e allontanamento dal lavoro da parte dei più giovani ai quali da oggi si potrà offrire qualcosa di inaspettato: la partecipazione multilivello nell'impresa

Dopo 78 anni, la partecipazione dei lavoratori all'impresa è legge. Un iter normativo sentito che ha preso il via, come noto, dall'iniziativa della CISL con la presentazione di un disegno di legge popolare sostenuto da oltre 400 mila firme, che dopo un intenso lavoro parlamentare ha consentito l'emergere di un testo attorno al quale si sono raccolte le posizioni divergenti e che, per questo, ha saputo ottenere l'approvazione di una vasta maggioranza, evidentemente convinta della bontà di un provvedimento...