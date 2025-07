Rilascio del Durc per i nuovi iscritti artigiani e commercianti con riduzione contributi 50%

Come gestire il procedimento di verifica di regolarità contributiva, in riferimento alle ipotesi di riduzione del 50% della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai soggetti iscritti per la prima volta nell’anno 2025 alle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali; lo spiega l’Inps, con messaggio 2370/2025 del 28 luglio.

A tal proposito, viene ricordato che con circolare 83 del 24 aprile 2025 erano state fornite indicazioni sull’applicazione dell...