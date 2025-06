La partecipazione dei lavoratori in azienda, un cantiere aperto

La legge sulla partecipazione è un cantiere aperto che può mettere d'accordo tutti e una leva importante a supporto del recupero qualitativo del dialogo sindacale, in azienda ed a livello nazionale. Uno strumento di utilità anche per introdurre regole operative di funzionamento delle organizzazioni immediatamente percepibili dai lavoratori, in specie quelli più giovani a tutto vantaggio dell'incremento della loro remunerazione e della forza attrattiva dell'impresa; ciò richiede però comprensione delle dinamiche giuslavoristiche alla base e una applicazione tecnica niente affatto semplice

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, lo scorso 26 maggio, la Legge n. 76 del 15 maggio 2025 ad oggetto "Disposizioni per la partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese" si prepara ad entrare in vigore dal 10 giugno, segnando, nel bene e nel male, un punto di rottura decisivo nell'esperienza sindacale di medie e grandi imprese del nostro paese, e molto probabilmente nell'approccio culturale alle questioni organizzative e gestionali per una vasta platea...