Ferragosto, effetto variabile in busta paga

La disciplina delle festività nazionali e infrasettimanali è regolata dalla legge 260/1949, dalla legge 54/1977 e dal Dpr 792/1955. In base a tali disposizioni, il 15 agosto è considerato festività infrasettimanale. Nel 2025, tale ricorrenza cade di venerdì.

Si ricorda che il 16 agosto ricorre la Festa del commercio, considerata giorno festivo dal contratto collettivo del settore commercio nelle province di Milano, Monza e Brianza e Lodi, in virtù di un’intesa provinciale del 1972 che equipara tale...