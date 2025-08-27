Cessione di contratto e apprendistato
Nel caso di questa figura contrattuale il cessionario dovrà applicare le aliquote contributive previste per il proprio organico aziendale
Il contratto di lavoro può essere ceduto – al pari delle altre tipologie contrattuali – seguendo quanto previsto dall’articolo 1406 del codice civile, a mente del quale ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché l’altra parte vi consenta.
Con la cessione si realizza – fermo restando il rispetto dei requisiti normativamente previsti - il trasferimento soggettivo del complesso unitario...