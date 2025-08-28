Illecita l’intervista ai dipendenti dopo una malattia
Il Garante privacy ha bocciato la pratica che un’azienda aveva adottato per valutare eventuali difficoltà di reinserimento dei dipendenti
Vietato intervistare il dipendente che rientra dalla malattia per capire se ci sono delle difficoltà nel suo reinserimento lavorativo. Con il provvedimento 390/2025 del 10 luglio, il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato un’azienda metalmeccanica per avere attuato, fin dal 2020, una prassi gestionale che prevedeva, al rientro da malattia, infortunio o ricovero, un colloquio tra il lavoratore e il proprio responsabile, accompagnato dalla compilazione di un modulo cartaceo – denominato...