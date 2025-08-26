Non licenziabile il lavoratore che danneggia l’auto del collega

La Corte di cassazione, con l’ordinanza 22593/2025, ha cassato la sentenza della Corte d’appello di Napoli che aveva ritenuto legittimo il licenziamento disciplinare di un lavoratore il quale, dopo aver fatto ingresso nel parcheggio aziendale a bordo di un veicolo condotto da una terza persona, è sceso da quest’ultimo e ha sputato sopra all’automobile di un collega e sferrato un calcio allo specchietto anteriore sinistro, staccandolo e portandolo con sé.

Il giudice di primo grado ha optato per una...