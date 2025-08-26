Non licenziabile il lavoratore che danneggia l’auto del collega
Per la Cassazione prevale il fatto che abbia agito fuori dall’orario di lavoro, seppure nel parcheggio aziendale
La Corte di cassazione, con l’ordinanza 22593/2025, ha cassato la sentenza della Corte d’appello di Napoli che aveva ritenuto legittimo il licenziamento disciplinare di un lavoratore il quale, dopo aver fatto ingresso nel parcheggio aziendale a bordo di un veicolo condotto da una terza persona, è sceso da quest’ultimo e ha sputato sopra all’automobile di un collega e sferrato un calcio allo specchietto anteriore sinistro, staccandolo e portandolo con sé.
