Impiego di dirigente della capogruppo nell'amministrazione della società controllata

L'evoluzione delle strutture imprenditoriali ha determinato il consolidamento dei gruppi societari quale modello tipico dell'organizzazione economica contemporanea. In questo contesto, il tema dell'impiego di dirigenti della capogruppo nell'amministrazione delle società controllate, e la possibilità di configurare l'attività di amministratore svolta presso la controllata come oggetto di un rapporto di lavoro subordinato con la controllante, assume rilevanza cruciale. L'intento di questo articolo è dimostrare, in un'ottica argomentativa e sistematica, la piena legittimità e l'opportunità, sotto il profilo giuslavoristico, di tale scelta organizzativa.