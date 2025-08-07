SpecialiPratica Professionale

Trattamento di fine rapporto: rivalutazione, tassazione e regimi fiscali applicabili

di Barbara Garbelli

N. 31

Il meccanismo della rivalutazione del trattamento di fine rapporto ed esempi di calcolo

Ai sensi dell'art. 2120 del codice civile, il trattamento di fine rapporto (TFR), ad eccezione della quota maturata nell'anno in corso, è soggetto a rivalutazione annua composta al 31 dicembre di ciascun anno. Tale rivalutazione è calcolata sulla base di due parametri:

  • una quota fissa dell'1,5%;
  • una quota variabile pari al 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), determinato dall'ISTAT rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

Nel caso di cessazione del rapporto in corso d'anno, la rivalutazione è calcolata in misura proporzionale, considerando l'indice ISTAT riferito al mese di cessazione rispetto al dicembre precedente, con computo a mese intero per le ...

