Infortunio mortale per causa di servizio: risarcimento e onus probandi

Un medico era deceduto durante l'orario di lavoro per infarto e gli eredi, riconosciuta la causa di servizio, agivano anche per il risarcimento del danno. La domanda veniva rigettata dal Tribunale e dalla Corte d'appello, ma la Cassazione ribaltava il giudizio sulla base della accertata violazione del precetto di cui all'art. 2087 c.c. e sui conseguenti oneri probatori a carico azienda