SpecialiPratica Professionale

Trattamento di fine rapporto: l’art. 2120 c.c. e il concetto di tassazione separata

di Gianluca Pillera

N. 31

Il trattamento di fine rapporto: calcolo, rivalutazione e imposta sostitutiva

Il trattamento di fine rapporto è stato introdotto dalla legge 29 maggio 1982 n. 297, in sostituzione dell'indennità di anzianità. L'art. 1 ha sostituito sia l'articolo 2120 del codice civile, recante la disciplina del trattamento di fine rapporto, sia l'articolo 2121 del codice civile, che detta i criteri di computo dell'indennità di mancato preavviso. L'art. 2 ha istituito, presso l'INPS, il "Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto", che interviene in sostituzione del datore di lavoro...

I punti chiave

  1. Definizione legale e natura
  2. Beneficiari
  3. Calcolo del Tfr
  4. Lavoratori assunti dal 1° gennaio 1990
  5. Retribuzione annua utile ai fini del TFR
  6. Contributo addizionale
  7. Rivalutazione del Tfr
  8. Operazioni di ricostituzione del fondo TFR
  9. Imposta sostitutiva sulla rivalutazione
  10. Calcolo dell'acconto
  11. Calcolo del saldo
  12. Versamento dell'imposta sostitutiva
  13. Rivalutazione del TFR destinato al Fondo di Tesoreria

